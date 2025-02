Ο μεγάλος γιος του Λιονέλ Μέσι και της Αντονέλα Ροκούζο, Τιάγκο, είναι ο βασικός σέντερ φορ της ομάδας Κ-13 της ακαδημίας της Ίντερ Μαϊάμι. Από τη συνολική του απόδοση δείχνει ότι ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, έχοντας μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα.

Στις 5 Φεβρουαρίου η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε 12-0 την Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο τουρνουά U13 MLS με τον μεγάλο γιο του Μέσι να σκοράρει 11 φορές!

U-13 Inter Miami CF destroyed Atlanta United U-13 team in the MLS Cup 🏆

Thiago Messi alone scored 11 in that game 😳🔥 pic.twitter.com/SuThGjxLfd

— Messi FC World (@MessiFCWorld) February 6, 2025

