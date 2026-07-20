Η απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πρωταθλήτρια Ισπανία μετατράπηκε σε ακόμη ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να αποχωρήσει από το βάθρο ακόμη και όταν οι παίκτες της Ρόχα ετοιμάζονταν να σηκώσουν το τρόπαιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να παραδώσει τα μετάλλια στους πρωταγωνιστές του τελικού, όμως παρέμεινε στο κάδρο πολύ περισσότερο από όσο προέβλεπε το πρωτόκολλο, μέχρι ο Ρόδρι να σηκώσει την κούπα στον ουρανό της Νέας Υόρκης.

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