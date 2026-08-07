Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει καταθέσει πρόταση στον πρώην τεχνικό διευθυντή της Μίλαν, Ζοφρέ Μονκαντά, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Το δημοσίευμα γράφει ότι ο όμιλος των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει αποφασίσει να εμπιστευτεί το συγκεκριμένο στέλεχος, ο οποίος πριν τη Μίλαν είχε διακριθεί και στη Μονακό, αφού ήταν εκείνος που είχε εντοπίσει τον Κιλιάν Εμπαπέ σε ηλικία 12 ετών.

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