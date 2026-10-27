Ανοίγουν τα στόματα. Μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, δηλαδή, του Καναλιού Ένα και πρώην πρόεδρος του ΟΠΑΝ, έτρεξε να καταθέσει για το Basketgate. Λέει ότι το 2021 ο Λιόλιος πίεζε τον Δήμο για αγώνες 3Χ3 υπό την αιγίδα της ΕΟΚ. Με κόστος 30.000 με 35.000 ευρώ, όταν ο Δήμος έκανε το ίδιο με 7.000 με 8.000. Λέει ότι αρνήθηκε και ότι μετά τιμωρήθηκε εκδικητικά για έναν χρόνο για επεισόδια που έγιναν σε παιχνίδι εργασιακού πρωταθλήματος από τον διαιτητή Καλογερόπουλο. Χωρίς να κάνει τίποτα! Κουφό!

Ο Σήφης, όμως, που όπως μαθαίνω ρίχνει καλές μπουνιές παίζοντας ερασιτεχνικά μποξ και κάθε φορά που κερδίζει μπαίνει περήφανος νικητής στο Κανάλι, δεν αποσαφηνίζει τελικά ο Δήμος με πόσα λεφτά υλοποίησε το έργο.

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