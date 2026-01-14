Στους 332 δημάρχους όλης της χώρας παραδόθηκε για πρώτη φορά ο πλήρης χάρτης του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος, από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) αναλύθηκε από τον κ. Βρούτση το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα χαρτογράφησης του ελληνικού αθλητισμού, e-Kouros, το εργαλείο που καθιστά την Τοπική Αυτοδιοίκηση γνώστη των αθλητικών λεπτομερειών με απόλυτη ακρίβεια και σε κάθε δήμο ξεχωριστά.

«Πρόκειται για ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον και την ανάπτυξη του Αθλητισμού μας, για μια ιστορική ημέρα όπου ενώνουμε τις δυνάμεις μας», τόνισε ο Υπουργός και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, και το κάθε δήμαρχο ξεχωριστά για «τη μοναδική συνεργασία που έχουμε όσο βρίσκομαι στο τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού».

Ο κ. Βρούτσης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκτά πλέον μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή για τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο» και επισήμανε πως «καθημερινά χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, ενώνοντας δυνάμεις για έναν υγιή, νοικοκυρεμένο, διαφανή και αποτελεσματικό αθλητισμό».

Το e-Kouros, το 2025, για 3η συνεχόμενη χρονιά, συγκέντρωσε αναλυτικά όλα τα δεδομένα του Αθλητισμού μας και για πρώτη φορά, τα στοιχεία αυτά οργανώθηκαν σε Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence), προσφέροντάς τα στην ΚΕΔΕ, στους δημάρχους, τους αιρετούς και τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης.

Τα δεδομένα ανά Δήμο περιλαμβάνουν:

-Αθλητικά Σωματεία

-Αθλήματα που καλλιεργούνται

-Αθλητικές Εγκαταστάσεις

-Αθλητές Τυπικούς και Αθλητές ΑμεΑ ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία

-Προπονητές

Στην παρουσίαση της πλατφόρμας στην ΚΕΔΕ παραβρέθηκαν οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών, Θανάσης Μπαλέρμπας και Σάββας Χιονίδης, οι Ολυμπιονίκες μας, Πύρρος Δήμας, Τασούλα Κελεσίδου, Παναγιώτης Γιαννάκης, Φανή Χαλκιά, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού.