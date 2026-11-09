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Για τον Άντριγια Ζίβκοβιτς, ο Ολυμπιακός είναι ο αγαπημένος αντίπαλος. Το γκολ του στο 71ο λεπτό, μετά το λάθος των Ορτέγκα και Τικνιζάν, έφερε το 1-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Δεν χάρισε το τρίποντο στον «Δικέφαλο», πρόσθεσε όμως ακόμη μία σελίδα στην ιστορία αυτών των ντέρμπι για τον 30χρονο Σέρβο αρχηγό.
Έφτασε τα 9 γκολ σε 27 αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες, ένα γκολ κάθε τρία παιχνίδια κατά μέσο όρο. Στα γκολ προσθέτει 10 ασίστ, κι έτσι μετρά 19 άμεσες συμμετοχές σε γκολ κόντρα στους «ερυθρόλευκους». Τα πέντε από τα εννιά τα έχει πετύχει στην Τούμπα και τα τέσσερα στο Φάληρο.
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