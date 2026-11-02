Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι από σήμερα και επίσημα το Νο 1 στον κόσμο, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 29χρονος Γερμανός γίνεται ο 30ός τενίστας που φτάνει στην κορυφή της κατάταξης της ATP και μόλις ο δεύτερος Γερμανός μετά τον Μπόρις Μπέκερ, έχοντας κατακτήσει φέτος δύο Grand Slam τίτλους, τους πρώτους της καριέρας του.

Με 9.550 βαθμούς περνά τον Γιανίκ Σίνερ, που έχει 9.450, σε μια χρονιά όπου ο Ιταλός και ο Κάρλος Αλκαράθ έχασαν μεγάλα διαστήματα εξαιτίας τραυματισμών.Ο Ζβέρεφ είναι χωρίς αμφιβολία ο καλύτερος παίκτης της φετινής σεζόν και θα αποχαιρετήσει τη χρονιά από την κορυφή του κόσμου, αφού έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το Νο 1 στο τέλος της χρονιάς.

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