Σε τροχιά συνολικής αναγέννησης βρίσκεται το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τεχνικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων να υλοποιείται σε πολλαπλά μέτωπα, στη μεγαλύτερη και πιο συντονισμένη παρέμβαση στο ΟΑΚΑ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση των πλακοστρώσεων στους κοινόχρηστους χώρους, με αντικατάσταση φθαρμένων υλικών για ασφαλέστερη και πιο λειτουργική πρόσβαση, καθώς και εκτεταμένη ανάπλαση πρασίνου με νέες φυτεύσεις και διαμορφώσεις εδάφους, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του χώρου.

Παράλληλα, υλοποιούνται στεγανωτικές και μονωτικές παρεμβάσεις στα pavilion και στα κτίρια για την οριστική αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας, ενώ προχωρά ο καθαρισμός και η αποκατάσταση των τεχνητών λιμνών και των συντριβανιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και του φωτισμού, με αντικατάσταση καλωδιώσεων και φωτιστικών σωμάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση.

