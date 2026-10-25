Να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών ο ΟΦΗ, να παραμείνει σε τροχιά κορυφής ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά φτάνει στην Κρήτη μετά την επεισοδιακή νίκη απέναντι στον Ηρακλή στην Τούμπα και θέλει πάση θυσία να δώσει συνέχεια στα θετικά του αποτελέσματα, ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής. Παρότι πήρε το τρίποντο κόντρα στον «Γηραίο», η εικόνα του δεν… έπεισε και η μαύρη σκία που άφησε η βαριά εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα με 3-1 στην 6η «στροφή» του πρωταθλήματος δεν… έφυγε. Ζητούμενο είναι επίσης στην Κρήτη να παρουσιάσει ένα σαφώς βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει διαθέσιμους τους Δημήτρη Πέλκα και Τομ Λούσε για την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο. Οι δύο ποδοσφαιριστές ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας ξανά και θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Κύπελλο.

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