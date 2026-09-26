Στην Premier League η δικαιοσύνη κινείται. Η Σίτι κρίθηκε ένοχη. Για 114 από τις 115 κατηγορίες. Που στην πορεία έγιναν 130. Αφορούν την περίοδο 2009 με 2018. Πρόστιμο έως 100 εκατομμύρια λίρες. Αφαίρεση βαθμών. Ακόμα και αποβολή. Όλα στο τραπέζι.

Στο διάστημα εκείνο η Σίτι πήρε τρία πρωταθλήματα (2011-12, 2013-14, 2017-18). Δύο FA Cup. Τέσσερα League Cup. Αν έρθει αναδρομική καμπάνα, όλα αυτά κινδυνεύουν. Η Γιουνάιτεντ θα διεκδικούσε δύο τίτλους. Ο Φέργκιουσον κι ο Μουρίνιο θα έβλεπαν έναν ακόμα στο βιογραφικό τους. Η Λίβερπουλ θα έπαιρνε το 2013-14. Αυτό που λείπει από τον Τζέραρντ.

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