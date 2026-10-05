Η Εθνική είναι αήττητη και ο Γιοβάνοβιτς έχει κάθε δικαίωμα να το λέει. Ακριβώς γι’ αυτό είναι η σωστή στιγμή να τα πούμε, τώρα που πάμε καλά, για να προλάβουμε τα χειρότερα. Όταν τα αποτελέσματα έρχονται, οι αστοχίες περνούν στα ψιλά. Όταν σταματήσουν να έρχονται, γίνονται πρωτοσέλιδο. Καλύτερα να τις πούμε τώρα, που κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για γκρίνια. Και η μεγαλύτερη αδικία έχει όνομα: Τάσος Δουβίκας.

Ο φορ της Κόμο μπήκε αλλαγή στη Σερβία και στο 90+5 έβαλε το γκολ που έδωσε το τρίποντο. Μια κεφαλιά που άξιζε μια θέση στο μυαλό του προπονητή. Και μετά; Γερμανία εκτός και Ολλανδία, Γερμανία εντός. Τρία ματς και μόνο στο ένα έπαιξε λίγο ο Δουβίκας, μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά ως αλλαγή με τους Ολλανδούς, οι οποίοι πίεζαν κι έφτασαν τελικά στην ισοφάριση. Η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στην επίθεση.

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