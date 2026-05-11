Ματς ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, χάντμπολ και Futsal περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
02:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA Playoffs
08:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Δούκας Futsal Super League
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Τααβούν – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
21:05 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
21:30 Novasports Start Ουέσκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Μπολόνια Serie A
22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Λιντς Premier League
22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Τζιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλγουολ – Χαλ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Ρίο Άβε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Τοντέλα – Μορεϊρένσε Liga Portugal
22:15 COSMOTE SPORT 6 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Κάζα Πία Liga Portugal
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Μπράγκα Liga Portugal