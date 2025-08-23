Τα ματς της Super League Ολυμπιακός – Αστέρας, Άρης – Βόλος και Παναιτωλικός – Ατρόμητος ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
00:30 Novasports Start WTA 250 Τένις
01:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
02:00 Novasports 6HD WTA 500 Τένις
02:30 Novasports Start WTA 250 Τένις
04:00 Novasports 6HD WTA 500 Τένις
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (1ος Αγώνας)
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Λέστερ Sky Bet EFL Championship
14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Τελικός
15:30 ΕΡΤ2 Τουρκία – Ισπανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)
16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα Premier League
17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Γουλβς Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (2ος Αγώνας)
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship
18:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Θέλτα La Liga
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο German Super Cup χάντμπολ
19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λιντς Premier League
19:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένοα – Λέτσε Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Νάπολι Serie A
19:45 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Αστέρας Aktor Super League
20:00 Novasports Prime Άρης – Βόλος ΝΠΣ Super League
20:30 Novasports 5HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season
21:30 Novasports Start WTA 250 Κλίβελαντ, Τελικός
21:30 Novasports 2HD Σάλκε – Μπόχουμ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μίλαν – Κρεμονέζε Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Ατρόμητος Super League
22:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Τοντέλα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20