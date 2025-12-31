Το 2025 ολοκληρώνεται με την αγωνιστική δράση για το έτος να μπαίνει σε… αργία για μερικές ημέρες και να δίνει τη θέση της στα… ταμεία, τις αναλύσεις και τις ανασκοπήσεις.

Μετά το πρώτο μισό της σεζόν και λίγο πριν ανοίξει το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το… χρηματιστήριο των Ελλήνων παικτών.

Στην πρώτη δεκάδα των πιο ακριβών ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με το «transfermarkt», οι αντικειμενικές αξίες έχουν οκταψήφιους ρυθμούς, δείγμα της ανόδου που παρουσιάζουν στο διεθνές στερέωμα οι Έλληνες…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr