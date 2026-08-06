Οι πικάντικες λεπτομέρειες από το σεμινάριο των ρέφερι της SL1 στη Ξάνθη.

Η χθεσινή ημέρα (Τετάρτη) ήταν πιο χαλαρή για τους διαιτητές και τους βοηθούς της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη «έλιωσαν» στα μαθήματα. Σε σημείο που τους έπεσε πολύ …βαριά η όλη διαδικασία, σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Ακόμα δεν έχουν συνέλθει.

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και ο Αλόνσο δεν τους άφησαν να πάρουν ανάσα. Αξιοποίησαν στο έπακρο τον χρόνο διδασκαλίας. Προβλήθηκαν πολλά βίντεο με φάσεις από το εγχώριο πρωτάθλημα, τα ξένα και τις διοργανώσεις της UEFA. Έγινε ανάλυση και της παραμικρής λεπτομέρειας στα παιχνίδια. Συνοδεύτηκαν με οδηγίες, συστάσεις, παρατηρήσεις. Τα είχε όλα το μενού.

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