Λίγα 24ωρα μετά από τον επεισοδιακό αγώνα στο «Maracana» ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή, όπου η «Αλμπισελέστε» υποχρέωσε στην πρώτη ήττα της «Σελεσάο» σε προκριματικό αγώνα Μουντιάλ, το Fox Sports έδωσε λεπτομέρειες από τον καβγά ανάμεσα στον Μέσι και τον Ροντρίγκο.

Σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε από τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στις εξέδρες του γηπέδου, το γκολ του Οταμέντι με κεφαλιά στο 62ο λεπτό έκρινε το 110ο «Clasico Del Atlantico» και έδωσε τη νίκη στους Παγκόσμιους Πρωταθλητές.

Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής αντέδρασαν στις εικόνες των επεισοδίων στις κερκίδες του Μαρακανά με τους Βραζιλιάνους αστυνομικούς να χτυπούν τους Αργεντινούς που ήταν στο γήπεδο. Μάλιστα, παίκτες, όπως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και ο Μαρκίνιος, κατευθύνθηκαν στις εξέδρες προκειμένου να «ηρεμήσουν τα πνεύματα».

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στον Μέσι και τον Ροντρίγκο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλεσε τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής «δειλούς», μετά την απόφαση των ποδοσφαιριστών του Σκαλόνι να αποχωρήσουν προς τα αποδυτήρια λόγω των επιθέσεων προς τους οπαδούς της ομάδας.

«Είσαι μικρό παιδί, πρέπει να προσέχεις το στόμα σου, ποιον είπες δειλό;», αναφέρει αρχικά ο Μέσι, με τον Ροντρίγκο να απαντάει: «Δες το παιχνίδι, θα μας δείτε εκεί. Ερχόμαστε, πάμε. Είσαι δειλός».

Σε μια φάση αργότερα, ο Μέσι έκανε ένα φάουλ στον Ροντρίγκο και ο Βραζιλιάνος εξέφρασε τα παράπονα του προς τον Αργεντίνο, λέγοντας του: «Γιατί με χτυπάς Λέο; Όχι έτσι, όχι».

«Είσαι ένα κακό σπυρί στον κ@λ@. Όλο μιλάς», φέρεται να πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ροντρίγκο, με τον Μέσι να τα… παίρνει και να απαντάει, λέγοντας του: «Πρόσεχε το στόμα σου μικρέ, βούλωσέ το. Σύνελθε μικρέ. Γιατί είμαστε δειλοί; Είμαστε πρωταθλητές κόσμου. Έλα και πες το μου ξανά. Εδώ (δείχνει το Μαρακανά) μέσα έγινα πρωταθλητής. Εδώ», ανέφερε ο Μέσι στον Ροντρίγκο.

