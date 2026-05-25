Τι να σου πω, ρε μάγκα μου; Κάθονται και καυχιόνται όλοι για τη δήθεν επιτυχημένη και εξαιρετική διοργάνωση του φάιναλ φορ στην Αθήνα, αντί να λένε ότι τα έκαναν μαντάρα. Μπράβο στον Ολυμπιακό, πήρε την κούπα με το σπαθί του και την ψυχή του, αλλά το μεγάλο θέμα, το σοβαρό, βγήκε από τα επίσημα του ΟΑΚΑ.

Τέτοια ξευτίλα, δεν ξανάγινε, για την ακρίβεια. Να πλακώνονται στις μπουνιές πριν το τζάμπολ του τελικού ο ανιψιός του πρωθυπουργού της χώρας Γρηγόρης Δημητριάδης, με έναν από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες αυτής, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ρεντίκολο.

