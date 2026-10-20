Για τη θητεία του στο NBA, αλλά και για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε στην εκπομπή «Pick n Roll».

Ο Γάλλος φόργουορντ αναφέρθηκε στις εμπειρίες που αποκόμισε από την παρουσία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, εξηγώντας παράλληλα τι τον οδήγησε στην επιλογή των «πράσινων», με τον ψηλό του «τριφυλλιού» να τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι μοιάζουν οι φίλαθλοι της ομάδας του με αυτούς των Μπόστον Σέλτικς.

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