Όταν μια χώρα με τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα ακούει από τον δικό της παγκόσμιο πρωταθλητή ότι έχει φτάσει στη μετριότητα, το πρόβλημα παύει να είναι αγωνιστικό και γίνεται υπαρξιακό. Αυτό ακριβώς συνέβη στη γερμανική δημόσια σφαίρα μετά την ήττα από την Ελλάδα.

Ο Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, αναλυτής της ARD και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014, είπε ζωντανά ότι «δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, φτάσαμε στη μετριότητα» και ότι η Γερμανία δεν έχει πια τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Το Sport1 τιτλοφόρησε «Ανησυχητικά λόγια! Ο Σβάινσταϊγκερ βάζει το δάχτυλο στην πληγή», ενώ το t-online έγραψε «Είμαστε στη μετριότητα: Ο Σβάινσταϊγκερ βγάζει σκληρή ετυμηγορία για τη DFB».

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