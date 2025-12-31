Επαναφέρουν στην Ιταλία το πιθανό ενδιαφέρον της εφοπλίστριας Μαρίας Αγγελικούση για επένδυση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Σε άρθρο του το Tuttosport αναφέρεται στην ελληνική ποδοσφαιρική αγορά, κάνοντας ανάλυση γιατί ο σύλλογος του τριφυλλιού αποτελεί εξαιρετική περίπτωση επένδυσης για υποψήφιους αγοραστές εξαιτίας του νέου γηπέδου που κατασκευάζεται στο Βοτανικό.

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια τέλεια περίπτωση επειδή έχει ένα τεράστιο εμπορικό σήμα και ένα θέμα γηπέδου που μπορεί να αλλάξει τα θεμελιώδη στοιχεία περισσότερο από μια καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

