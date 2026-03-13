Ορισμένα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σχετικά με τον αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ για την 19η αγωνιστική της Α’ Εθνικής γυναικών αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα παραπληροφόρησης. Ξηγούμαι.

Η αφήγηση παρουσιάζει την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, στις 11 το πρωί στο Καματερό, ως αδικία εις βάρος της ΑΕΚ και αποτέλεσμα αιτήματος της Κηφισιάς. Παραλείπεται, όμως, το ουσιώδες γεγονός. Η Κηφισιά αγωνίζεται φέτος στο Καματερό, δεν έχει γηπεδικο πρόβλημα, του λείπει μόνο η τηλεοπτική υποδομή.

