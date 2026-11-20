Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει αρχίσει να δουλεύει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις 18/11 και ήδη έχει ζητήσει ακριβές μεταγραφές από τη διοίκηση των «μπέμπηδων».

Η θέση του αριστερού μπακ, του κεντρικού αμυντικού και του επιθετικού αποτελούν τομείς στους οποίους ο αγγλικός σύλλογος θα επιδιώξει να ενισχυθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Για την επίθεση έχει διαρρεύσει το ενδιαφέρον για τον Βαγγέλη Παυλίδη της Μπενφίκα.

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