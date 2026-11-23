Σε εξέλιξη είναι η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League (εκκρεμεί το Αστέρας-Άρης που θα διεξαχθεί στις 17.00) και ήδη έχει γίνει πολύς ντόρος για τα πέναλτι και τη διαιτησία.

10 ομάδες έχουν κερδίσει 24 πέναλτι, από τα οποία τα 19 έχουν καταλήξει στα δίχτυα και τα πέντε έχουν χαθεί.

Για να δούμε ποιοι σύλλογοι έχουν τις πιο πολλές εκτελέσεις από την άσπρη βούλα μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές.

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