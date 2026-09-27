Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του CIES Football Obervatory (εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα που διεξάγει στατιστική ανάλυση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου παγκοσμίως) σχετικά με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Superleague μετά το πέρας των καλοκαιρινών μεταγραφών.

Στη σχετική λίστα δεν υπάρχει παίκτης της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Τη δεκάδα απαρτίζουν τρεις από τον Ολυμπιακό, τρεις από τον ΠΑΟΚ και τέσσερις από τον Παναθηναϊκό.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονζάλες των «ερυθρόλευκων» με 24,42 εκατομμύρια ευρώ.

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