Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο της φετινής Stoiximan Super League.

Ο ΟΦΗ νίκησε με επιβλητική εμφάνιση 1-0 τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, «χάλασε» το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαλίθ, έγραψε ιστορία και μείωσε σημαντικά τις πιθανότητες των «ερυθρόλευκων» να στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδας.

Το Football Meets Data δίνει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στην ΑΕΚ και με χαοτική… διαφορά, παρόλο που η Ένωση «πέταξε» δύο βαθμούς στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά.

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