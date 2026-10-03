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Σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Nations League και στις τρεις κατηγορίες της διοργάνωσης, ωστόσο ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι αυτός που διεξάγεται στη Ριέκα, όπου η Κροατία υποδέχεται την Αγγλία στις 19:00.
Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά λίγους μήνες μετά τη μεταξύ τους μονομαχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εκεί όπου οι Άγγλοι επικράτησαν με 4-2 και έστειλαν στο σπί τους την ομάδα του Μόντριτς.
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