Η Εθνική Ελλάδας παίζει απόψε στις 21:45 στο Άμστερνταμ το πιο δύσκολο παιχνίδι εδώ και πολλά χρόνια. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέταξε χθες για την Ολλανδία έχοντας στις αποσκευές της οκτώ βαθμούς και μια διοργάνωση, όπου ακόμα δεν έχει γνωρίσει την ήττα. Απέναντι θα βρει έναν αντίπαλο με ακριβώς τον ίδιο βαθμολογικό απολογισμό και το παιχνίδι ουσιαστικά στήνεται ως τελικός για την κορυφή του ομίλου στο Nations League.

Ο δρόμος μέχρι εδώ ήταν σχεδόν παραμυθένιος. Άνοιξε με την ανατροπή στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία, συνεχίστηκε με το 1-0 στο Άουγκσμπουργκ επί της Γερμανίας, που έκανε όλη την Ευρώπη να γυρίσει το κεφάλι και στη συνέχεια το 2-2 με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη και το 0-0 με τους Γερμανούς. Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, καμία γκρίνια. Για μια ομάδα που πριν από λίγο καιρό συζητούσε αν ανήκει στη League A, είναι ένα επίτευγμα που δεν αφήνει ασάφειες.

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