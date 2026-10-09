Μια νέα έδρα και μια απαιτητική ευρωπαϊκή δοκιμασία περιμένουν απόψε (21:15, Novasports Prime) τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague εγκαινιάζοντας παράλληλα τη SUNEL Arena στα Άνω Λιόσια ως προσωρινή έδρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης του ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την οριακή ήττα με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, η οποία ήρθε με τρίποντο στην εκπνοή. Είχαν προηγηθεί οι νίκες απέναντι στην Μπασκόνια με 106-89 και τη Ζάλγκιρις με 93-91, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεκίνησαν με εκτός έδρας επικράτηση επί του Ηρακλή με 78-68.

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