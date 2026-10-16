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Με φόρα από τη σπουδαία νίκη επί της Βαλένθια, ο Ολυμπιακός παραμένει στην Ισπανία και ετοιμάζεται για ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία, αυτή την φορά απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της Euroleague.
Στην αποψινή (21:30, Novasports Prime,) αναμέτρηση στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλει να ολοκληρώσει με δύο νίκες τη διαβολοβδομάδα και να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία.
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