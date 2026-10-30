Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) την Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena με στόχο το 2/2 στη διαβολοβδομάδα και την 7η νίκη του στη EuroLeague. Στα χαρτιά είναι η πιο εύκολη βραδιά της αγωνιστικής, αφού οι Ιταλοί βρίσκονται στο 1-7 και στον πάτο της βαθμολογίας.

Την περασμένη Τρίτη, πάντως, στο ΟΑΚΑ, η Μιλάνο έδειξε ότι δεν είναι πια ο αντίπαλος που απλώς περιμένει να χάσει. Χωρίς τους Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Ακέλε και Ντιέγκο Φλακαντόρι έφτασε στα όρια της έκπληξης. Προηγήθηκε με 61-60 πριν από το τελευταίο δεκάλεπτο, κράτησε τον Παναθηναϊκό σε ματς-θρίλερ και τα έχασε όλα στο φινάλε. Ο Ντέβον Χολ έβαλε 15 πόντους, οι Μπολμάρο, Μπούκερ, Κόουλ και Τόμπσον από 10, ενώ ο Πέπε Ποέτα μίλησε μετά το ματς για πρόοδο.

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