Ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται, δεν περιορίζεται μόνο στην αναζήτηση χαφ, καθώς εξετάζει παράλληλα περιπτώσεις και για τα μετόπισθεν.

Στο μεταγραφικό κάδρο για τους «ερυθρόλευκους» προστέθηκε νέο όνομα.

Η ομάδα του Πειραιά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πίπε Σιέρα, εξετάζει την περίπτωση του Μπράιαν Μεδίνα, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Τοντέλα που υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία.

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