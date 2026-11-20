Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 21:15 τη Βασίλισσα στην κατάμεστη SUNEL Arena για την 13η αγωνιστική της Euroleague, στη δεύτερη επανάληψη του περσινού τελικού στο ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και τον Σεπτέμβριο στον τελικό του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, όπου η Ρεάλ είχε επικρατήσει με 93-89 παίρνοντας κατά κάποιο τρόπο το… αίμα της πίσω.

Απόψε το διακύβευμα για τους πρωταθλητές Ευρώπης είναι η κορυφή της βαθμολογίας: Οι Πειραιώτες έχουν 9-3 και θέλουν το 10-3 που θα τους επαναφέρει στην κορυφή, δίπλα στη Βαλένθια, ενώ οι Μαδριλένοι έχουν 7-5 και ήρθαν πληγωμένοι στην Αθήνα.

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