Σε κλοιό ερευνών για «στημένους» αγώνες βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, με τις αποκαλύψεις να προκαλούν έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους για την έκταση και το βάθος της διαφθοράς στο άθλημα.

Η σχετική έρευνα των Aρχών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου που αφορούσε στη γενικότερη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται οι καταθέσεις οκτώ μαρτύρων, εκ των οποίων οι δύο θεωρούνται κομβικής σημασίας καθώς διαθέτουν άμεση γνώση για το «στήσιμο» αγώνων. Παρότι οι δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες φαίνεται πως είχαν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες, διότι προσήλθαν αυτοβούλως στις Aρχές, προκειμένου να καταγγείλουν όσα γνώριζαν για τις παράνομες πρακτικές στον χώρο.

Τις βαθύτερες ηθικές διαστάσεις του σκανδάλου ανέδειξε ο χρήστης του διαδικτύου Κωνσταντίνος Φλωράτος, εκφράζοντας την οργή του για την εμπλοκή των κυκλωμάτων στις μικρές ηλικίες.

Μέσω βίντεο που ανήρτησε, ο κ. Φλωράτος χαρακτήρισε τους υπαίτιους «τενεκέδες», τονίζοντας πως το χειρότερο όλων είναι ότι τα κυκλώματα αυτά απλώθηκαν στα παιδικά, εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα.

Αντιπαραβάλλοντας τις διαφορετικές νοοτροπίες, υπογράμμισε την αδικία που υφίστανται τα παιδιά που μοχθούν ατελείωτες ώρες στα γήπεδα προσπαθώντας να χτίσουν μια καριέρα με τον «ιδρώτα» τους. Όπως κατήγγειλε, η δράση των κυκλωμάτων κατέστρεφε αυτόν τον υγιή αθλητισμό, καθώς το σύστημα προωθούσε επιλεκτικά παιδιά τα οποία προσπαθούσαν να ανελιχθούν ανέντιμα με «σάλιο».

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