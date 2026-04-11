Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 γίνεται ακόμη πιο ακριβό για τους φιλάθλους, καθώς η FIFA πρόσθεσε αθόρυβα, χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση, νέες premium κατηγορίες εισιτηρίων στην πλατφόρμα πωλήσεων.

Οι νέες θέσεις «front category 1» για τον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη στις 12 Ιουνίου στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια φτάνουν τα 4.105 δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ανώτατο όριο των 2.735 δολαρίων για τα εισιτήρια κατηγορίας 1. Παράλληλα, εισήχθη και νέα κατηγορία «front category 2» με τιμές έως 2.330 δολάρια για το ίδιο παιχνίδι, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται και στον αγώνα του Καναδά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο Τορόντο, όπου οι premium θέσεις φτάνουν τα 3.360 δολάρια.

