Ήρωας αστυνομικής σειράς θα μπορούσε να είναι ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού με τους 66 εμπλεκόμενους, που αποκάλυψε η έρευνα του προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» έφερε στο φως στοιχεία ότι ο 44χρονος Ελληνοαυστραλός φέρεται ως ένα από τα πρόσωπα, που αναζητούσε η Ιντερπόλ, ενώ επίσης αναφέρεται ως μέλος ενός από τα πιο γνωστά, αλλά και αμφιλεγόμενα μηχανοκίνητα κλαμπ παγκοσμίως, της οργάνωση Hells Angels, που ιδρύθηκαν το 1948 στην Καλιφόρνια. Τα μέλη της οδηγούν τα θρυλικά τους Harley Davidson, ενώ δεν είναι απλώς μια παρέα μοτοσικλετιστών, αλλά ένας τρόπος ζωής που συνδέεται με την ανεξαρτησία και την αντίσταση στο κατεστημένο. Ωστόσο η φήμη τους έχει συνδεθεί και με τη σκοτεινή πλευρά της παρανομίας, αφού μέλη τους έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς για εκβιασμούς, σεξουαλική εκμετάλλευση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, διακίνηση ναρκωτικών, υπεξαίρεση και παραχάραξη εγγράφων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι, η εγκατάσταση του 44χρονου στην Ελλάδα, αλλά και προγενέστερα σε Κύπρο και Ντουμπάι συνδέεται με τις εγκληματικές δραστηριότητες της οργάνωσης Commanchero OMCG, που ασχολείται με παράνομη διακίνηση αγαθών, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε καφέ μπαρ.

Επιπλέον από πληροφορίες προκύπτει ότι, μαζί με το δολοφονημένο το 2018 Γιάννη Μακρή, φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, από Έλληνες και Αυστραλούς, που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και Μ.D.M.A. από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Κίνας, με τελικό προορισμό την Αυστραλία.

Στις φορολογικές του δηλώσεις φέρεται να δηλώνει για τα έτη 2013 έως 2021 από αγοραπωλησίες ακινήτων περίπου 3.3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνδέεται με πλήθος εταιριών, μέσω των οποίων προκύπτει ότι, με έξι συνεργάτες του και συγγενικά του πρόσωπα μετέφεραν από λογαριασμούς στην Τσεχία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε προσωπικούς τους λογαριασμούς συνολικά κεφάλαια 17.000.000 ευρώ.

Πηγή: ΔΙΚΗ