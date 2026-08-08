Η Δανάη Μπακογιάννη συνεχίζει να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις μέσα στο 2026, καθώς πέτυχε το 10ο πανελλήνιο ρεκόρ της χρονιάς, αυτή τη φορά στα 100 μέτρα εμπόδια της κατηγορίας Κ20.

Η νεαρή αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη κατέγραψε επίδοση 13.61 στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 στο Όρεγκον, βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ (13.64), το οποίο είχε πετύχει στον προκριματικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στον Βόλο.

Η Δανάη Μπακογιάννη (κόρη του Κώστα Μπακογιάννη) τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της, σε μία κούρσα στην οποία μπήκε από την αρχή με στόχο να κυνηγήσει τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι πρόκειται για αθλήτρια που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων διοργανώσεων.

Οι δηλώσεις της Δανάης Μπακογιάννη μετά το πανελλήνιο ρεκόρ

Η Μπακογιάννη που κατετάγη έκτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του Ριέτι έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή αγωνιστική εξέλιξη από την αρχή της σεζόν, τόσο στα 100 μ. εμπόδια της κατηγορίας της όσο και στα ψηλότερα εμπόδια. Την επόμενη χρονιά, στην πρώτη της παρουσία στην κατηγορία Κ20, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία σημαντική διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Μπίντγκοζ.

Με την επίδοσή της στο Όρεγκον, η Μπακογιάννη κατέλαβε την 23η θέση στη συνολική κατάταξη και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό του αγωνίσματος, ο οποίος θα διεξαχθεί το απόγευμα (03:15 ώρα Ελλάδας).

Στον τελικό της σφυροβολίας η Αλεξάνδρα Τσερνόβα

Θετικό ήταν και το ντεμπούτο της Αλεξάνδρας Τσερνόβα στον προκριματικό της σφυροβολίας. Η 18χρονη αθλήτρια έστειλε τη σφύρα στα 62,41 μέτρα, επίδοση που της έδωσε την πέμπτη θέση στο πρώτο γκρουπ και την όγδοη συνολικά ανάμεσα στις αθλήτριες και των δύο γκρουπ.

Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή δεν ξεκίνησε ιδανικά, καθώς η πρώτη της προσπάθεια δεν ήταν έγκυρη και κατέληξε στον κλωβό. Στη δεύτερη βολή, όμως, βρήκε τη συγκέντρωσή της και εξασφάλισε μία σημαντική επίδοση, ενώ στην τρίτη προσπάθεια πλησίασε ακόμη περισσότερο σε μία μεγαλύτερη βολή. Όπως ανέφερε και η ίδια, αισθανόταν ότι μπορούσε να ξεπεράσει τα 63 μέτρα, όμως ένα τεχνικό λάθος δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει όπως θα ήθελε.

Η Τσερνόβα φτάνει στον τελικό της Κυριακής (9/8) με σημαντικά εφόδια, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει πολύ καλό κύκλο προετοιμασίας στη Σάντα Μπάρμπαρα και μια σειρά δυνατών εμφανίσεων μέσα στη σεζόν.

Στον τελικό του ύψους η Ολυμπία Τζούβελη

Την πρόκρισή της στον τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, που διεξάγεται στο Γιουτζίν, πανηγύρισε η Ολυμπία Τζούβελη, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την προσπάθειά της στον προκριματικό.

Η νεαρή Ελληνίδα άλτρια πραγματοποίησε άψογο αγώνα στο Hayward Field, καθώς ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72 μ., τα 1,76 μ. και τα 1,79 μ., επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής (9/8).

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στο συγκεκριμένο ύψος, αφού συνολικά 14 αθλήτριες κατάφεραν να περάσουν το 1,79 μ., χωρίς να χρειαστεί να ανέβει περισσότερο ο πήχης.

Η αθλήτρια του Απόστολου Βλαχάβα θα διεκδικήσει πλέον μία όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία στον τελικό. Με ατομικό ρεκόρ στα 1,85 μ. και έχοντας δείξει σταθερή αγωνιστική πρόοδο μέσα στη σεζόν, θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού τελικού, όπου συμμετέχουν άλτριες με επιδόσεις που ξεπερνούν το 1,90 μ.

Ο Γιάννης Τασκούδης δεν κατάφερε να συνεχίσει στη διοργάνωση στα 110 μέτρα με εμπόδια. Ο 18χρονος τερμάτισε έκτος στη σειρά του με χρόνο 13.81 και ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την 33η θέση στη συνολική κατάταξη.

Παρ’ όλα αυτά, θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στη διοργάνωση και το 2027, καθώς παραμένει ηλικιακά στην κατηγορία Κ20.