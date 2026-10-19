Μετρά αντίστροφα η ΑΕΚ για τη μεγάλη αυριανή αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» (22:00), για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «κιτρινόμαυροι» προπονήθηκαν χθες στο προπονητικό κέντρο των πρωτοπόρων της Premier League, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, αφού και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις από το τελευταίο ματς. Το μοναδικό πρόβλημα είναι η απουσία του Θωμά Στρακόσα, που έμεινε στην Αθήνα με στόχο να είναι στη διάθεση της ομάδας από το ματς του Σαββάτου με τον Παναιτωλικό. Απόψε η τελευταία προπόνηση θα γίνει στο Έτιχαντ, ενώ νωρίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς και ένας παίκτης θα μιλήσουν στη συνέντευξη Τύπου.

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