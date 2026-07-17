Άκου να δεις τι έγινε τώρα. Με αφορμή την εκλογή του Γιάννη Αλαφούζου στην προεδρία της σούπερλιγκ, ανανεώθηκαν οι ελπίδες των παλιών ποδοσφαιριστών να πάρουν τα λεφτά τους από τις ΠΑΕ που φαλίρισαν κι έπεσαν, αλλά επανήλθαν και ξανά προς την δόξα τραβούν, όπως ο ΟΦΗ, που πήρε και κυπελλάκι. Σου λένε, αλλάξανε τα πράματα, για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Αλαφούζος για εμάς, ο άνθρωπος με τον σταυρό στο χέρι…

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