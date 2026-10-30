Η ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στις 26 Νοεμβρίου γίνεται για την Άντερλεχτ αφορμή για ένα ταξίδι στην Κρήτη… Η ιστορική βελγική ομάδα απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους φιλάθλους της να ακολουθήσουν την αποστολή στο Ηράκλειο με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που περισσότερο μοιάζει με τουριστικό οδηγό, παρά με παρουσίαση ενός ευρωπαϊκού αγώνα.

Σ’ αυτό το δέλεαρ δεν είναι η πρόκληση της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, αλλά οι φυσικές ομορφιές του νησιού.

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