Η μοναξιά στην κορυφή της EuroLeague είναι ωραία, αλλά πρέπει να την υπερασπίζεσαι. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (8-2) υποδέχεται απόψε στις 21:15 στο Telekom Center Athens την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική και ψάχνει την 9η νίκη της σεζόν. Αν νικήσει, θα περάσει και τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο ρετιρέ χωρίς παρέα, ενώ οι Καταλανοί (7-3), έρχονται με σαφή διάθεση να τον φτάσουν και να του χαλάσουν τη γιορτή στους πράσινους.

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