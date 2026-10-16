Το T-Center ανοίγει απόψε (21:15, Novasports 4) για ένα παιχνίδι με βαθμολογικό βάρος και με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της EuroLeague με πέντε νίκες σε πέντε αναμετρήσεις, προέρχεται από το σπουδαίο διπλό στην έδρα της Παρτίζαν που τον κράτησε μόνο στην κορυφή και υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη για την 6η αγωνιστική.

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