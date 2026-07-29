Η νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της Πάκσι στην Ουγγαρία την περασμένη Πέμπτη έδωσε στους «πράσινους» σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, ωστόσο στο εσωτερικό της ομάδας δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού εν όψει της ρεβάνς της Πέμπτης (30/7, 21:30) στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που θα αποτελέσει και την πρώτη επίσημη εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν.

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