Τελικά η ΑΕΚ είναι πανίσχυρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στον αγώνα με τον κυπελλούχο ΟΦΗ, τον οποίο κέρδισε πολύ άνετα 3-0 και βελτίωσε τη βαθμολογική της θέση.

Από το ματς απέναντι στο συγκρότημα του Χρήστου Κόντη, προέκυψαν πολλά και σημαντικά στοιχεία, καθώς ο δικέφαλος έφθασε στην επιτυχία έχοντας πλουραλισμό στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας. Βασικό στοιχείο της Ένωσης, στο οποίο διακρίθηκε και την περασμένη σεζόν, είναι τα γκολ από στημένες φάσεις. Φέτος όμως αυτό δουλεύτηκε ακόμη περισσότερο, καθώς ο δικέφαλος διαθέτει σπεσιαλίστες στις εκτελέσεις.

Ο Μάγερ ανέβηκε στις επτά συνολικές ασίστ, ο Μαρίν στις πέντε και με εκτελεστές τους δύο στόπερ Ρέλβας και Μουκουντί που έφθασαν στο 2-0 πριν ο Γκατσίνοβιτς ολοκληρώσει τον θρίαμβο, η ΑΕΚ πήρε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και πάει με καλή ψυχολογία να παίξει την Τετάρτη, απέναντι στην Σαχτάρ στο Λονδίνο.

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