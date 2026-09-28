Σε ρυθμούς Εθνικής ομάδας κινείται η Θεσσαλονίκη με το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τα δύο μεγάλα παιχνίδια της «γαλανόλευκης» στην Τούμπα να ξεπερνάει κάθε προσδοκία.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και την Γερμανία ξεκίνησε σήμερα και πριν από απ΄αυτό η λίστα αναμονής ξεπερνούσε τις 100.000. Ένα νούμερο που αποτυπώνει την μεγάλη επιθυμία του κόσμου να βρεθεί στις εξέδρες και να στηρίξει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

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