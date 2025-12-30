Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από την χθεσινή νίκη kickboxing στην κατηγορία των 67κ. στο WKU του Γιάννη Τσουκαλά.

Στον Έλληνα αθλητή επιτέθηκαν 100 χούλιγκαν, όταν νίκησε τον Σέρβο, Βαχίντ Κικάρα. Δεν κρατήθηκαν οι Σέρβοι θεατές και εισέβαλαν στο ρινγκ αμέσως μετά τον θρίαμβο του. Ο αδελφός του Σέρβου ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση.

Ο Παύλος Κοχλιαρίδης μίλησε στο fightsports για όσα συνέβησαν στη Σερβία μετά τη νίκη του kickboxer Γιάννη Τσουκαλά.

Ο Κοχλιαρίδης είναι ένας από τους μαχητές με την μεγαλύτερη εμπειρία στη χώρα και προπονητής στον ΠΑΟΚ και μιλώντας για το περιστατικό τόνισε ότι από «τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα από το πανδαιμόνιο που επικράτησε στο ρινγκ»

Ακόμα σημειώνεται πως κάποιος εκ των εμπλεκομένων κρατούσε μαχαίρι την ώρα του σοκαριστικού επεισοδίου.

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Κοχλιαρίδη:

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο VIDEO, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.

Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής.

Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά…

Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα. Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».

Η επίθεση στον Έλληνα kickboxer μετά τη νίκη

Πεδίο μάχης έγινε ο αγώνας μεταξύ του kickboxer Γιάννη Τσουκαλά και του Σέρβου, Βαχίντ Κικάρα.

Ο Έλληνας αθλητής νίκησε και κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στην κατηγορία των 67κ. στο WKU. Όταν όμως γονάτισε για να προσευχηθεί, του επιτέθηκε ο αδερφός του Σέρβου μαχητή και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει χάος.

