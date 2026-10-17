Δύο εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Πειραιά μπαίνουν σε νέα εποχή, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15,8 εκατ. ευρώ. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα έργα στο κλειστό κολυμβητήριο και στο κλειστό γυμναστήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ», με το δεύτερο να επιστρέφει στη λειτουργία το καλοκαίρι του 2027.

Για το κολυμβητήριο, το μοναδικό κλειστό του Δήμου Πειραιά, προχωρά ενεργειακή αναβάθμιση 2,5 εκατ. ευρώ. Μαζί με τη στατική ενίσχυση των 790.000 ευρώ, η συνολική παρέμβαση διαμορφώνεται στα 3,29 εκατ. ευρώ και στοχεύει σε καλύτερες συνθήκες λειτουργίας, εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη ασφάλεια.

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