Μια συγκινητική ιστορία που καταρρίπτει κάθε λογική του σύγχρονου ποδοσφαιρικού χρηματιστηρίου έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη Γερμανία. Σε αυτή τη μεταγραφή δεν χώρεσαν ρήτρες, δικαιώματα εξαγοράς ή ποσοστά μεταπώλησης, παρά μόνο μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς.

Ο επιθετικός Ερέν Ντινκτσί, μετά την επιστροφή του στη Φράιμπουργκ από τον δανεισμό του στη Χάιντενχαϊμ, ζήτησε την άμεση μετακίνησή του στη Βέρντερ Βρέμης. Ο λόγος δεν ήταν αγωνιστικός, αλλά καθαρά προσωπικός: ήθελε να βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του, Τσίνια, η οποία νοσηλεύεται στη Βρέμη δίνοντας μάχη με τη λευχαιμία. Για να επιστρέψει στην πόλη όπου γνωρίστηκαν και να τη στηρίξει στις πιο δύσκολες στιγμές της, ο ποδοσφαιριστής δεν δίστασε να αρνηθεί υψηλότερες οικονομικές απολαβές.

«Όλα σταμάτησαν γύρω μας», είναι η φράση που περικλείει το σοκ που βίωσε το ζευγάρι.

Η διοίκηση της Φράιμπουργκ σεβάστηκε απόλυτα την επιθυμία του Ντινκτσί και δεν έφερε καμία αντίρρηση. Άλλωστε, ο σύλλογος είχε ήδη σταθεί δίπλα στον παίκτη, οργανώνοντας κατά τη διάρκεια της σεζόν σημεία ενημέρωσης έξω από το γήπεδό της (Europa-Park Stadion) για την εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Από τον περασμένο Ιανουάριο, η υγεία της νεαρής κοπέλας αποτέλεσε τη μοναδική προτεραιότητα.

«Από τη μια στιγμή στην άλλη, όλα σταμάτησαν και, ταυτόχρονα, ξεκίνησε μια πορεία που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε», ανέφερε η ίδια η Τσίνια, η οποία είχε εκφράσει την επιθυμία να παλέψει με την ασθένεια στη γενέτειρά της, έχοντας δίπλα της τη θαλπωρή της οικογένειάς της και, φυσικά, τον Ερέν.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η διάγνωση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, το ζευγάρι συνεργάστηκε στενά με την DKMS, τη γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση για δότες μυελού των οστών. Το κάλεσμά τους βρήκε τεράστια ανταπόκριση, κινητοποιώντας χιλιάδες φιλάθλους και απλούς πολίτες να εγγραφούν ως υποψήφιοι δότες βλαστοκυττάρων.

Πλέον, η Βέρντερ Βρέμης περιμένει τον παίκτη, αναγνωρίζοντας το τεράστιο ήθος του. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της ομάδας: «Θα αποτελέσει μια πραγματική προστιθέμενη αξία για την ομάδα μας, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου».