Η Τούμπα φιλοξενεί απόψε (20:30, ΣΚΑΙ) το ντέρμπι των «Δικεφάλων» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να μπαίνουν στο ίδιο γήπεδο, αλλά και διαφορετικές αφετηρίες και στόχους. Για τους γηπεδούχους το ζητούμενο είναι η αντίδραση…Για την Ένωση η συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και ένα ακόμη βήμα προς την πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ διανύει μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης με τα «βέλη»…παίχτες και κυρίως ο προπονητής του, ο Αλέσιο Λίσι βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο» και χρειάζεται μια εμφάνιση που θα αλλάξει το κλίμα.

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