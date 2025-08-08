Η πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί τελικά την ερχόμενη Δευτέρα στο «Παλατάκι». Αυτό έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσής του ο ΑΣ, παρέχοντας και τις σχετικές λεπτομέρειες.

Η συνέντευξη ήταν αρχικά προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 4 του μήνα, ωστόσο μετατέθηκε για μια εβδομάδα αργότερα. Αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς υπάρχει ακόμη σε εκκρεμότητα η απάντηση του ΑΣ στο πλάνο που κατέθεσε η ΠΑΕ για τη «Νέα Τούμπα».

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ενημέρωση:

«Ο ΠΑΟΚ, ενημερώνει, πως θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena.

Οι εκπρόσωποι του Τύπου οι οποίοι επιθυμούν να παραβρεθούν στην Συνέντευξη Τύπου, να στείλουν email με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) τους καθώς και το Μέσο το οποίο εκπροσωπούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@acpaok.gr από σήμερα (Παρασκευή 8/8) και μέχρι το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 15:00.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εκπρόθεσμα αιτήματα δεν θα γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση. Δικαίωμα εισόδου στον χώρο θα έχουν αυστηρά και μόνο όσοι έχουν αποστείλει εγκαίρως e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος».