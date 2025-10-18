Επιμέλεια Άννα Δόλλαρη

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που υπήρχαν μετά τον άσχημο τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, με τις ιατρικές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν την σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Ο Παπαγιάννης θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ο χρόνος απουσίας του από τα παρκέ εκτιμάται στους οκτώ μήνες, κάτι που σημαίνει πως χάνει ολόκληρη την υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο.

Ο τραυματισμός του σημειώθηκε περίπου πέντε λεπτά πριν από την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, στην φάση όπου ο Παπαγιάννης προσπάθησε να ολοκληρώσει ένα alley-oop κάρφωμα.

Η προσγείωσή του στο παρκέ ήταν άτσαλη, προκαλώντας τον τραυματισμό στο γόνατο. Ο παίκτης αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο και δάκρυα στα μάτια, αντιλαμβανόμενος την σοβαρότητα της κατάστασης.

Στα πέντε παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί στη φετινή Euroleague, ο Έλληνας σέντερ είχε μέσο όρο 2,2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,0 ασίστ σε 14 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα.

Μαζί με την ανακοίνωση για τον Παπαγιάννη, η Εφές ενημέρωσε και για τον τραυματισμό του Ερκάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση ώμου στα πρώτα λεπτά του ίδιου αγώνα.

Ο Τούρκος φόργουορντ θα μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες.